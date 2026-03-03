Третьяковка выпустит цикл интервью с сотрудниками к 170-летию музея

Государственная Третьяковская галерея запускает масштабный проект «Третьяковская галерея. ХХ век. Из первых уст».



Инициатива, приуроченная к 170-летию музея, представляет собой цикл документальных интервью с сотрудниками, посвятившими учреждению большую часть жизни. Авторы проекта ставят перед собой задачу сохранить для истории живые свидетельства очевидцев: откровенные рассказы о секретах профессии, личном опыте, трансформации музея и традициях, которые ветераны хотят передать преемникам, рассказали в пресс-службе музея.





Героиней одного из первых интервью стала Татьяна Витальевна Юденкова, заместитель генерального директора по научной работе, доктор искусствоведения. Она работает в Галерее с 1985 года.





«Сейчас продолжаются те же самые направления деятельности у научных сотрудников, но жизнь уплотнилась, ускорилась, и количество проектов очень сильно увеличилось. Если раньше отдел делал одну-две выставки, даже не в год, а раз в два-три-четыре года, то сейчас у отдела может быть до 15 выставок, а выдач может быть и больше 50. Но мне кажется, что мы справляемся с этими нагрузками, поскольку любим свою работу. Конечно, поколения сменяются, но традиции остаются, и по-прежнему коллектив очень сильно, очень интенсивно работает. И дай Бог дальше тоже держать эту высокую планку», — рассказала Татьяна Юденкова.



