Стартовал прием заявок на соискание Национальной премии имени Д. С. Лихачева

Открыт прием заявок на соискание третьей Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Сергеевича Лихачева.



Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.





За два года своего существования премия стала значимым событием в культурной жизни России. Она объединила достижения лучших коллективов и сотрудников музеев разных категорий, представляющих и столицы, и региональные центры, и малые города. В минувшем году экспертами было рассмотрено почти 800 заявок от более чем 400 музеев из 77 регионов страны.





Главным нововведением этого года стала дополнительная, 17-я номинация — «Международный выставочный проект». Наградами будут отмечены инициативы, направленные на укрепление и развитие международного и межрегионального сотрудничества.



