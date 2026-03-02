Стартовал прием заявок на соискание Национальной премии имени Д. С. Лихачева

Открыт прием заявок на соискание третьей Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Сергеевича Лихачева.

Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

За два года своего существования премия стала значимым событием в культурной жизни России. Она объединила достижения лучших коллективов и сотрудников музеев разных категорий, представляющих и столицы, и региональные центры, и малые города. В минувшем году экспертами было рассмотрено почти 800 заявок от более чем 400 музеев из 77 регионов страны.

Главным нововведением этого года стала дополнительная, 17-я номинация — «Международный выставочный проект». Наградами будут отмечены инициативы, направленные на укрепление и развитие международного и межрегионального сотрудничества.

Заявки на участие принимаются до 31 марта на официальном сайте Минкультуры России.

Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 20 мая на сцене Государственного академического Малого театра России.
Фото: Артур Новосильцев/АГН "Москва"