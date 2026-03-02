Стартовал прием заявок на соискание Национальной премии имени Д. С. Лихачева
Открыт прием заявок на соискание третьей Национальной премии в области музейного дела имени Дмитрия Сергеевича Лихачева.
Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
За два года своего существования премия стала значимым событием в культурной жизни России. Она объединила достижения лучших коллективов и сотрудников музеев разных категорий, представляющих и столицы, и региональные центры, и малые города. В минувшем году экспертами было рассмотрено почти 800 заявок от более чем 400 музеев из 77 регионов страны.
Главным нововведением этого года стала дополнительная, 17-я номинация — «Международный выставочный проект». Наградами будут отмечены инициативы, направленные на укрепление и развитие международного и межрегионального сотрудничества.
Заявки на участие принимаются до 31 марта на официальном сайте Минкультуры России.
Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 20 мая на сцене Государственного академического Малого театра России.
Торжественная церемония награждения лауреатов состоится 20 мая на сцене Государственного академического Малого театра России.
Фото: Артур Новосильцев/АГН "Москва"