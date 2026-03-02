Более 600 заявок поступило на фестиваль патриотической песни имени Кобзона

В Новосибирске завершился фестиваль патриотической песни имени Иосифа Кобзона.



Гала-концерт, ставший кульминацией конкурса, прошел на сцене театра «Глобус», сообщили в региональном министерстве культуры.





В этом году оргкомитет получил более 600 заявок, за которыми стояли свыше 1,5 тысячи участников из 25 муниципальных образований области. В финальный этап прошли 46 лучших коллективов и сольных исполнителей. Для них провели очные прослушивания и мастер-классы с участием признанных мастеров сцены.





Конкурсанты соревновались в четырех направлениях: академическом, эстрадном, народном вокале и авторской песне. Лауреатами первой степени стали Евгений Штейнмиллер, Зоя Летягина, 14-летняя Валерия Ефремова-Червоненко и 13-летний Тимофей Эрфурт. Специальными призами отметили в номинациях «Взгляд в будущее» и «За сохранение традиций».





Главную награду фестиваля — Гран-при — завоевал 20-летний новосибирец Вячеслав Бубенов. Он исполнил песню «Начало» на стихи Роберта Рождественского. Победитель получит право выступить 11 сентября в Москве на памятном концерте, посвященном Иосифу Кобзону.



