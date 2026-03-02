Вышел новый трейлер комедии «Доктор Гаф»

Вышел новый трейлер семейной комедии «Доктор Гаф» с Сергеем Гармашем в главной роли.





Фильм выйдет в прокат 19 марта.



В центре сюжета — история 12-летней Марины, которая сбегает из дома в поисках спасения для своей собаки Тайи. Питомец уже две недели ничего не ест и не пьет, и девочка решает обратиться к ветеринару по прозвищу Доктор Гаф, обладающему уникальным даром — способностью понимать язык животных. Ему удается вылечить Тайю, однако в ту же ночь собаку похищают вместе с другими обитателями приюта доктора. Выясняется, что за преступлением стоит компания, отлавливающая бездомных животных для нелегальных экспериментов. Гаф и Марина отправляются на поиски своих четвероногих друзей, и в этом им помогают самые разные звери — от голубей и крыс до удава и скунса.





Режиссером-постановщиком картины выступил Михаил Расходников. Главные роли исполнили Сергей Гармаш, Ирина Розанова, Алиса Руденко, Борис Хвошнянский, Ольга Медынич и другие.



