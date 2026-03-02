Ушел из жизни драматург Николай Коляда
В Екатеринбурге на 69-м году жизни скончался известный драматург, актер и режиссер, основатель «Коляда-театра» Николай Коляда.
О смерти деятеля культуры сообщил губернатор Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.
«Невосполнимая утрата не только для Свердловской области, но и всей России. Ушел из жизни выдающийся драматург, актер, режиссер Николай Владимирович Коляда. Всю свою жизнь он посвятил театральному искусству и всегда оставался верен себе», — говорится в сообщении главы региона.
Губернатор подчеркнул, что имя Николая Коляды и созданные им проекты известны далеко за пределами Среднего Урала. Ежегодно в Екатеринбурге проходил организованный им театральный фестиваль.
«Человек, которого называют „уральским солнцем современной драматургии“, таким и был — находясь в самом сердце театральной жизни, он объединял вокруг себя молодых начинающих драматургов, именитых мастеров, зрителей», — отметил Денис Паслер, выразив соболезнования семье и близким покойного.
Николай Коляда являлся заслуженным деятелем искусств РФ, лауреатом Международной премии им. Станиславского. В 2001 году он основал в Екатеринбурге «Коляда-театр», который коллектив неоднократно представлял на сценах Москвы, Санкт-Петербурга, а также во Франции, Германии, Словении, Польше и других странах. На сегодняшний день «Коляда-театр» считается одним из ведущих провинциальных театров России.
