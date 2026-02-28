Ольга Галактионова: «Предстоит планомерная работа по укреплению Третьяковской галереи в роли одного из флагманов музейной индустрии»

Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Ольга Галактионова впервые после назначения на должность выступила с развернутыми комментариями в журнале Сергея Минаева «Чтиво» и информационном агентстве ТАСС.

Рассуждая о роли главы музея, Ольга Галактионова отметила, что «директора нового призыва» столкнулись с необходимостью сохранять наследие в условиях, когда администрирование и хозяйственная часть пришли в упадок: «Мы 30 лет по инерции жили на том, что нам досталось от Советского Союза». И если в советское время экспозиции и выставки были мощным инструментом влияния, в который вкладывались огромные средства, то с развалом страны выставочная деятельность превратилась в банальное «развешивание картинок по стенам».

Ольга Галактионова подчеркнула, что музейная сфера вступила в «конкуренцию за зрителя». При этом главным инструментом привлечения аудитории она считает не рекламу, а качество выставочных проектов: «Ничто другое, кроме хорошей выставки, аудиторию не привлечет».

Отвечая на вопрос о стратегии развития Третьяковской галереи, гендиректор подчеркнула, что не планирует кардинальных кадровых перестановок: «Революций не будет... Мне досталось хорошее наследство. За почти три года предыдущему руководителю Елене Владимировне Проничевой удалось настроить практически все». При этом выставочный план галереи будет обновлен. Среди ключевых проектов 2026 года Ольга Галактионова назвала проект, который «будет посвящен стилям, направлениям и художественным группировкам в русском искусстве. Осенью этого года мы покажем своего рода «тизер» концепции развития галереи на ближайшие несколько лет». Выставку Виктора Борисова-Мусатова перенесут на начало лета и сделают масштабнее, а выставка Льва Бакста, приуроченная к 160-летию со дня рождения художника, откроется в конце года в Инженерном корпусе.

Из международных проектов запланированы выставки в Гонконге, Пекине, а также в Национальном музее Казахстана, где будет представлено искусство ХХ века, «от авангарда до соцреализма».

Как сообщала «Культура», Ольга Галактионова была назначена генеральным директором Государственной Третьяковской галереи в начале 2026 года, она сменила на этом посту Елену Проничеву. Ранее Галактионова возглавляла ГМИИ имени А.С. Пушкина и музейно-выставочный центр «РОСИЗО».

