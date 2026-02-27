Минкультуры России и Таиланда подписали Меморандум о взаимопонимании

Фото: пресс-служба Минкультуры России

Документ подписан в рамках визита министра культуры России Ольги Любимовой в Бангкок, где состоялось открытие масштабного фестиваля «Русские сезоны».«Богатое культурное наследие наших стран открывает широкие возможности для развития сотрудничества и обмена опытом. Одной из перспективных сфер является кино», — отметила Ольга Любимова на встрече с министром культуры Таиланда Сабидой Тхайсет.Ольга Любимова предложила Таиланду присоединиться к Евразийской киноакадемии, пригласила коллег на XII Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур, а талантливых ребят из Таиланда — на V Международный детский культурный форум.