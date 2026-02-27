В Таиланде пройдет Фестиваль российского кино

На острове Пхукет с 2 по 4 марта 2026 года пройдет Фестиваль российского кино.



Мероприятие организовано Роскино при поддержке Министерства культуры РФ в рамках международного проекта «Русские сезоны» в Таиланде.





Фестиваль откроет спортивная драма «Первый на олимпе» об олимпийском чемпионе Юрии Тюкалове. В программе также: военная лента «Август» по роману Богомолова «В августе сорок четвертого», фантастическая драма «Авиатор», семейная комедия «Чебурашка 2», экранизация сказки «Буратино» и мультфильм «Финник 2».





Важным событием станет выставка Бахрушинского театрального музея в рамках проекта «Кино | Театр». Экспозиция через уникальные фотоматериалы из коллекции музея раскроет тему преемственности поколений в русской культуре. Часть выставки посвятят фильму «Август».



