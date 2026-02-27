В «Зарядье» откроется масштабная выставка «Сергей Андрияка. Гимн акварели»

В выставочном зале «Медиацентра» парка «Зарядье» 6 марта состоится торжественное открытие экспозиции «Сергей Андрияка. Гимн акварели».



Гости увидят более 100 произведений народного художника РФ, академика РАХ Сергея Николаевича Андрияки, а также свыше 50 работ художников-педагогов, студентов и учащихся Школы и Академии акварели.





Экспозиция призвана продемонстрировать итоги многолетнего творческого и педагогического пути мастера. Центральное место в его наследии занимают пейзажи старинных русских городов, архитектурные памятники и родная природа. Впервые широкой публике будут представлены работы Сергея Андрияки из личного архива семьи, которые ранее нигде не выставлялись.





В церемонии открытия примут участие известные деятели искусства.



