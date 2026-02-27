Музей Транспорта Москвы открыл вторую выставку проекта «Клуб коллекционеров»

В павильоне Музея Транспорта Москвы на ВДНХ стартовала вторая выставка проекта «Клуб коллекционеров».



Участниками выставки впервые стало целое сообщество — официальный российский клуб владельцев и поклонников классических автомобилей марки Mercedes-Benz.





Экспозиция приурочена к вековому юбилею бренда: в 2026 году марке Mercedes-Benz исполняется 100 лет. Посетителям представили редкие модели разных эпох, включая довоенный кабриолет и культовый родстер 1960-х годов. Выставка рассказывает об истории бренда в России, деятельности клуба и тонкостях реставрации ретроавтомобилей.





«Мы рады, что Музей становится точкой притяжения не только частных собирателей, но и целых сообществ, которые сохраняют и реставрируют уникальные автомобили, исследуют и популяризируют транспортную культуру», — отметила директор Музея Транспорта Москвы Оксана Бондаренко.





Центральные экспонаты — два раритета из частных коллекций руководства клуба. Mercedes-Benz 230 SL «Pagoda» (W113) 1965 года принадлежит президенту клуба Алексею Прупесу. Второй экспонат — Mercedes-Benz 230 Cabriolet B (W143) 1939 года из коллекции вице-президента клуба Романа Штукина. Это редкий четырехместный кабриолет со складной мягкой крышей.





Отдельные разделы выставки посвящены устройству клубной жизни и форматам мероприятий, объединяющих владельцев коллекционной техники, — от выставок до пробегов и ралли. Также гости могут познакомиться с материалами об истории Mercedes-Benz в России и принципами реставрации.





Параллельно с открытием экспозиции стартует второй сезон образовательной программы «Школа коллекционера». Для взрослых, подростков и детей подготовлены лекции и мастер-классы от практикующих коллекционеров.



