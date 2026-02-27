Итоги III Международного симпозиума индустрии звукозаписи подведены в Москве

Фото предоставлено Российским музыкальным союзом

Форум подтвердил статус столицы как одного из центров музыкально-технологического развития и стал точкой сбора для теоретиков и практиков звука.Мероприятия проходили на площадках «Кибердом», студий «СинеЛаб» и «Мосфильм», Московской государственной консерватории, компании Dr.Head и в зале «Нелекторий». В программе — 25 событий: лекции, мастер-классы, круглые столы, выставки, паблик-токи, концерт. Более 300 человек посетили симпозиум очно, онлайн-трансляцию посмотрели около 210 тысяч зрителей. В проекте участвовали свыше 50 спикеров, а партнерами стали около 30 организаций — от производителей звукового оборудования до профильных учебных заведений и медиа.По итогам симпозиума создано 30 образовательных видеоматериалов и издан сборник докладов конференции «Звукорежиссура — профессия будущего». Обсуждение выявило ключевые векторы развития индустрии: понимание звукорежиссуры как творческого процесса и интеллектуального соавторства; рост роли технологических инноваций, включая нейросетевые технологии и иммерсивное аудио как новый эстетический стандарт; необходимость выстраивания непрерывной образовательной вертикали профессии.Симпозиум РМС, ставший традиционной и узнаваемой площадкой, аккумулирует усилия специалистов из смежных областей, формирует цифровую экосистему знаний и делает экспертные материалы доступными по всей стране. Опыт 2025 года показал: будущее академической музыки неразрывно связано с развитием звуковых технологий и мастерством тех, кто с ними работает.