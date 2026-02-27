Музей-заповедник «Павловск» получил в коллекцию личный архив директора музея времен войны

Музей-заповедник «Павловск» получил в коллекцию личный архив директора музея времен Великой Отечественной войны Анны Зеленовой.





Ценное собрание документов и фотографий вернулось в стены, которым Зеленова посвятила всю свою жизнь.





Архив включает 463 единицы хранения. Среди них — альбомы с фотографиями, открытки, тетради с записями и дневники блокадного времени. Эти документы проливают свет на подвиг музейных работников, которые всю блокаду провели в осажденном Ленинграде. Зеленова вместе с коллегами работала в Исаакиевском соборе, в подвалах которого укрывали экспонаты из Павловска и других пригородных музеев, не успевшие попасть в эвакуацию. Несмотря на голод и холод, они находили силы не только сохранять ценности, но и поддерживать дух горожан, организуя выставки, посвященные обороне Ленинграда.





Особое место в архиве занимает запись, сделанная Анной Ивановной 18 января 1943 года — день прорыва блокады она выделила красным карандашом. В трогательном обращении к матери она написала: «Мамочка, моя милая! Радость то какая! Прорвана блокада Ленинграда! Дождались!»





Помимо блокадных свидетельств, в собрание вошли учебные тетради Зеленовой времен учебы в Петришуле. В архиве сохранились и личные записи юной Анны — рисунки и стихотворные посвящения «Тебе», адресованные неизвестному возлюбленному.





«Архив Анны Ивановны позволил нам узнать новые страницы ее жизни, прочувствовать атмосферу блокадных лет и послевоенного возрождения дворцово-паркового ансамбля. Каждый эпизод ее жизни важен для нас — тех, кто сегодня продолжает дело ее жизни — служение Павловску», — отмечают в музее.



