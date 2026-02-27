Стартовал прием заявок на участие в XXVIII Шукшинском кинофестивале

Фото: Денис Гришкин/АГН "Москва"

О начале кампании сообщил губернатор региона Виктор Томенко. Глава края отметил, что в текущем году исполняется 50 лет фестивалю «Шукшинские дни на Алтае», который традиционно привлекает тысячи гостей из различных регионов страны.Хотя основные торжества развернутся 21 июля, подготовка к ним уже идет полным ходом.Кульминацией события станет церемония награждения победителей.Кинофестиваль пройдет с 21 по 25 июля. В его афишу войдут три конкурсные программы: полнометражное игровое кино, короткометражное игровое кино и документальное кино. Также зрителей ждут внеконкурсные показы, мастер-классы и творческие встречи с авторами фильмов.Заявки на участие принимаются до 30 апреля 2026 года на официальном сайте смотра. К конкурсу допускаются фильмы, завершенные в производстве не ранее 1 января 2025 года и соответствующие социально-нравственной тематике фестиваля.До 1 июня в дирекцию фестиваля необходимо направить заполненный заявочный лист, краткий синопсис, электронную ссылку на онлайн-просмотровку (для полнометражных картин), трейлер, не менее трех кадров из фильма, а также постеры, фотографию режиссера и ссылки на пресс-релизы.Главным призом Всероссийского Шукшинского кинофестиваля является ваза из ревневской яшмы, созданная мастерами Колыванского камнерезного завода. Приз будет вручен за лучший полнометражный, короткометражный и документальный фильмы. Также предусмотрен специальный приз губернатора Алтайского края.