В Петербурге пройдет премьера постановки «Ревизор с продолжением» Валерия Фокина

В Санкт-Петербурге стартуют показы новой постановки президента Александринского театра Валерия Фокина.



Спектакль «Ревизор с продолжением» станет центральным событием сразу двух юбилеев: 270-летия старейшего театра России и 80-летия самого режиссера, народного артиста РФ и лауреата четырех государственных премий. Премьерные показы состоятся на сцене Александринки 27, 28 февраля и 1 марта.





Как сообщили в пресс-службе театра, ключевые роли в постановке исполнили звезды труппы. Роль Хлестакова досталась Тихону Жизневскому, а Городничего сыграет народный артист России Сергей Паршин.





Для Александринского театра эта работа станет 11-й сценической версией бессмертной комедии Гоголя. Сам режиссер обращается к пьесе уже в четвертый раз. Валерий Фокин, известный как тонкий интерпретатор творчества писателя, впервые поставил «Ревизора» в Петербурге еще в 2002 году. Тот спектакль на протяжении 15 сезонов оставался хитом и объездил с гастролями всю страну и зарубежье.







