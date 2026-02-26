Путин поручил проработать меры поддержки для фильмов об участниках СВО
Президент России Владимир Путин дал поручение кабинету министров проработать вопрос о введении государственной поддержки для кинокартин, посвященных участникам специальной военной операции.
Документ с соответствующим перечнем поручений опубликован на официальном сайте Кремля.
«Правительству Российской Федерации... рассмотреть вопрос о государственной поддержке производства, проката и показа фильмов, посвящённых участникам специальной военной операции», — указывается в тексте поручения.
Доклад о результатах должен быть представлен до 1 августа.
Ранее Государственная Дума РФ приняла в первом чтении законопроект, который наделяет Министерство культуры полномочиями утверждать приоритетные темы и определять объемы государственного финансирования кинопроизводства.
