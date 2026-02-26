В Луганске покажут уникальные снимки к столетию исследований палеолитических стоянок

Масштабный фотопроект, посвященный полуторавековой истории изучения древнейших памятников человечества, откроется в столице ЛНР 17 марта, сообщили в республиканском министерстве культуры.



Выставка «Костенки. Долгий путь исследований» познакомит посетителей с визуальной летописью раскопок в Костенковско-Боршевском районе — комплексе стоянок эпохи верхнего палеолита, известном на весь мир.



В основе выставки — уникальные кадры из государственных и частных архивов. Гости увидят фотографии, предоставленные музеем-заповедником «Костенки» и Институтом истории материальной культуры РАН, а также снимки из личных коллекций ученых и работы профессиональных фотохудожников.





Как отмечают организаторы, история изучения этого района включает множество сенсационных открытий.





Автором выставочного проекта выступила главный научный сотрудник музея-заповедника «Костенки», кандидат исторических наук Ирина Котлярова. Научное консультирование обеспечил старший научный сотрудник ИИМК РАН, кандидат исторических наук Александр Синицын.





Выставка будет работать в стенах Луганского художественного музея до 31 марта 2026 года.



