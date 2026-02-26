В Ново-Переделкине отреставрируют дачу Александра Левенсона

В Москве начинается подготовка к реставрации единственной деревянной работы зодчего Федора Шехтеля, передает пресс-служба Мосгорнаследия.



Специалисты уже приступили к научно-исследовательским работам, которые лягут в основу будущего проекта восстановления памятника.





Уникальное деревянное здание было построено в начале XX века по проекту выдающегося русского архитектора Федора Шехтеля.





«Дача Левенсона — единственное сохранившееся деревянное здание знакового для Москвы зодчего Федора Шехтеля. В нем получила свое развитие национально-романтическая ветвь модерна в русской архитектуре. Орнаментальные вставки в домике выполнены самим архитектором. Еще одно украшение исторического здания — шатер, увенчанный шпилем с флюгером в виде мифологической птицы сирин. Сейчас начался важный этап подготовки памятника архитектуры к реставрации. Специалисты приступили к научно-исследовательским работам, результаты которых станут основой будущего проекта реставрации», — рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.





После завершения исследований правообладателю здания предстоит разработать и согласовать проект реставрации с Мосгорнаследием. Все дальнейшие работы по сохранению памятника будут проходить под контролем ведомства. В отреставрированном здании планируется открыть музей Федора Шехтеля.



