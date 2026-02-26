Приморская сцена Мариинского театра впервые покажет в Петербурге балет «Тщетная предосторожность»
В Санкт-Петербурге стартуют масштабные весенние гастроли Приморской сцены Мариинского театра.
С 3 по 12 марта труппа из Владивостока представит зрителям двенадцать показов спектаклей, включая эксклюзивные постановки и балетную премьеру сезона.
Главным событием гастролей станут показы балета «Тщетная предосторожность» на музыку Луи Герольда.
Приморская сцена впервые привезет в Петербург эту премьеру текущего сезона. Спектакль, поставленный народным артистом СССР Олегом Виноградовым и оформленный народным художником России Вячеславом Окуневым, был впервые представлен во Владивостоке в октябре прошлого года.
Одна из старейших балетных комедий уже покорила зрителей своим легким сюжетом, обаятельными характерами и изящной хореографией, рассказали организаторы. Главные партии исполнят Лада Сартакова, Денис Клепиков, Ирина Сапожникова и Шизуру Като. Дирижер — Виталий Шевелев.
Фото: пресс-служба Мариинского театра