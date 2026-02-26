Приморская сцена Мариинского театра впервые покажет в Петербурге балет «Тщетная предосторожность»

В Санкт-Петербурге стартуют масштабные весенние гастроли Приморской сцены Мариинского театра.



С 3 по 12 марта труппа из Владивостока представит зрителям двенадцать показов спектаклей, включая эксклюзивные постановки и балетную премьеру сезона.



