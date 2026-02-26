Корейский режиссер Пак Чхан Ук впервые возглавит жюри Каннского кинофестиваля

Южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук назначен председателем жюри основного конкурса 79-го Каннского кинофестиваля.



Об этом официально объявили организаторы смотра, который пройдет на Лазурном берегу с 12 по 23 мая.





Как подчеркивается в заявлении дирекции, всемирно известный постановщик, сценарист и продюсер станет первым представителем корейского кинематографа, кому будет доверено возглавить жюри полнометражных фильмов. Организаторы отметили глубину его работ, а также смелость сценариев и визуального стиля.





Сам Пак Чхан Ук эмоционально прокомментировал свое назначение, сравнив просмотр фильмов с добровольным затворничеством.





«Я с нетерпением жду этой двойной добровольной изоляции вместе с членами жюри: оказаться взаперти, чтобы смотреть фильм, чтобы обсуждать его. В эту эпоху ненависти и раскола я верю, что простое собрание в кинозале, чтобы смотреть фильм одновременно, синхронизируя наше дыхание и биение сердца, позволяет создать трогательную и универсальную солидарность», — заявил режиссер.



