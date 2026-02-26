Корейский режиссер Пак Чхан Ук впервые возглавит жюри Каннского кинофестиваля
Южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук назначен председателем жюри основного конкурса 79-го Каннского кинофестиваля.
Об этом официально объявили организаторы смотра, который пройдет на Лазурном берегу с 12 по 23 мая.
Как подчеркивается в заявлении дирекции, всемирно известный постановщик, сценарист и продюсер станет первым представителем корейского кинематографа, кому будет доверено возглавить жюри полнометражных фильмов. Организаторы отметили глубину его работ, а также смелость сценариев и визуального стиля.
Сам Пак Чхан Ук эмоционально прокомментировал свое назначение, сравнив просмотр фильмов с добровольным затворничеством.
«Я с нетерпением жду этой двойной добровольной изоляции вместе с членами жюри: оказаться взаперти, чтобы смотреть фильм, чтобы обсуждать его. В эту эпоху ненависти и раскола я верю, что простое собрание в кинозале, чтобы смотреть фильм одновременно, синхронизируя наше дыхание и биение сердца, позволяет создать трогательную и универсальную солидарность», — заявил режиссер.
В 2004 году Пак Чхан Ук взял Гран-при фестиваля с фильма «Олдбой», принесшего ему Гран-при. С тех пор он неоднократно входил в число гостей и номинантов старейшего киносмотра мира. Последней крупной наградой для Пака стала статуэтка за лучшую режиссуру, полученная в 2022 году за психологический детектив «Решение уйти».
