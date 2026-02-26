Ушла из жизни актриса из фильма «Снежная королева» Наталья Климова
На 88-м году жизни скончалась актриса Наталья Климова.
О смерти артистки сообщили в пресс-службе администрации Мурома, передает РИА Новости.
Актриса скончалась в среду, 25 февраля. Она будет похоронена на территории Свято-Воскресенского монастыря в Муроме.
Отпевание запланировано на 27 февраля, в день рождения артистки.
Наталья Климова известна по ролям в фильмах «Снежная королева», «Снегурочка», «Сказки уральских гор» и другим картинам.
О смерти артистки сообщили в пресс-службе администрации Мурома, передает РИА Новости.
Актриса скончалась в среду, 25 февраля. Она будет похоронена на территории Свято-Воскресенского монастыря в Муроме.
Отпевание запланировано на 27 февраля, в день рождения артистки.
Наталья Климова известна по ролям в фильмах «Снежная королева», «Снегурочка», «Сказки уральских гор» и другим картинам.
Фото: Виктор Будан/ТАСС