В Кириллове представят уникальное кружево авторства Галины Мамровской

Более 200 эксклюзивных кружевных изделий, созданных заслуженным художником России Галиной Мамровской, увидят посетители Кирилло-Белозерского музея-заповедника.



Экспозиция, приуроченная к 80-летию мастера, откроется 27 февраля и продлится до 24 мая. В числе работ — кружевные платья, предназначавшиеся для дипломатических приемов, сценические костюмы для Эдиты Пьехи и артистов Хора имени Пятницкого, а также изделия, украшавшие международные выставки, рассказали организаторы.





Уникальные произведения предоставлены из фондов музея, собрания кружевной фабрики «Снежинка» и Вологодской областной картинной галереи.





Как рассказала генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Юлия Веретнова, с 1986 по 2006 год Галина Мамровская занимала должность главного художника «Снежинки» и входила в художественный совет Министерства культуры.





«На протяжении двух десятилетий она создавала композиционные схемы и узоры, определяя стилевое направление вологодского кружева. За период работы на предприятии мастером было создано более 300 рисунков кружев и кружевных изделий. Под руководством Мамровской кружевницы фабрики выполняли специальные заказы для Эдиты Пьехи, хора имени Пятницкого, кружевные платья для дипломатических приемов», — отметила Веретнова.





Произведения Мамровской экспонировались в Монголии, Венгрии, Финляндии, Австрии, Швеции, Индии, Греции, Франции, Бельгии и Нидерландах. Как специалист по кружевоплетению она представляла отечественное искусство на международных ярмарках в Греции, Мозамбике и Финляндии.





Работы мастера давно признаны классикой вологодского кружева. Именно Мамровская создала эскиз кружева к 50-летию образования СССР, утвержденный министерским заказом, и разработала эскиз монументального панно «Россия», посвященного 60-летию Октябрьской революции.



Сегодня произведения художницы хранятся в музеях Москвы, Санкт-Петербурга, Сыктывкара, Вологды, Череповца, Сумы и других городов. В коллекции Кирилло-Белозерского музея-заповедника находятся эксклюзивные работы, созданные в единственном экземпляре.





В экспозиции представлены не только готовые кружевные изделия, но и сколки, технические рисунки и образцы кружева, раскрывающие секреты мастерства и позволяющие проследить путь от эскиза до произведения искусства.



