В Okko вышла документальная драма «Кузнецы Победы»

В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера документальной драмы «Кузнецы Победы».



Картина режиссёра Николая Цонку рассказывает о многодетных отцах, которые приняли добровольное решение участвовать в Специальной военной операции.





Героями ленты стали люди с позывными Беркут, Батя, Барс, Бор, Сократ и Док_61. Каждый из них оставил привычную жизнь и отправился на передовую. В фильме показаны их испытания на линии фронта: страх, потери, фронтовое братство и необходимость ежедневного выбора между жизнью и долгом. Авторы картины исследуют внутреннее преображение героев, переосмысление жизненных ценностей и укрепление веры. Отдельная сюжетная линия посвящена их близким — жёнам, матерям и детям, которые делятся своим видением происходящего и рассказывают о том, как решение мужчин отразилось на судьбах семей.





Всего в фильме представлено более тридцати персонажей — людей разного происхождения, социального статуса и профессий. Среди них хирург, предприниматель, строитель, санинструктор, видеограф, подполковник ДПС, а также ветеран Великой Отечественной войны.





Автор и режиссёр картины Николай Цонку — актёр театра и кино, который с ноября 2022 года сам является добровольцем в зоне СВО. Помимо выполнения боевых задач, он занимается развитием духовно-патриотической культуры. В его профессиональном багаже — более ста телепрограмм, документальных фильмов и социально-патриотических роликов.



