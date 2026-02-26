В Okko вышла документальная драма «Кузнецы Победы»
В онлайн-кинотеатре Okko состоялась премьера документальной драмы «Кузнецы Победы».
Картина режиссёра Николая Цонку рассказывает о многодетных отцах, которые приняли добровольное решение участвовать в Специальной военной операции.
Героями ленты стали люди с позывными Беркут, Батя, Барс, Бор, Сократ и Док_61. Каждый из них оставил привычную жизнь и отправился на передовую. В фильме показаны их испытания на линии фронта: страх, потери, фронтовое братство и необходимость ежедневного выбора между жизнью и долгом. Авторы картины исследуют внутреннее преображение героев, переосмысление жизненных ценностей и укрепление веры. Отдельная сюжетная линия посвящена их близким — жёнам, матерям и детям, которые делятся своим видением происходящего и рассказывают о том, как решение мужчин отразилось на судьбах семей.
Всего в фильме представлено более тридцати персонажей — людей разного происхождения, социального статуса и профессий. Среди них хирург, предприниматель, строитель, санинструктор, видеограф, подполковник ДПС, а также ветеран Великой Отечественной войны.
Автор и режиссёр картины Николай Цонку — актёр театра и кино, который с ноября 2022 года сам является добровольцем в зоне СВО. Помимо выполнения боевых задач, он занимается развитием духовно-патриотической культуры. В его профессиональном багаже — более ста телепрограмм, документальных фильмов и социально-патриотических роликов.
«Этот фильм ― больше, чем кино. Это память, вклад в будущее, в осознание того, что истинная сила ― в верности своим идеалам, в готовности защищать тех, кого любишь, защищать то, что тебе дорого. Эта история — о людях, которые, проходя через испытания, находят в себе силы сохранить верность, любовь и ответственность за тех, ради кого живут. Я уверен, у нас получилось сделать фильм, который оставит глубокий след в сердцах миллионов», — приводит слова Николая Цонку пресс-служба Okko.
