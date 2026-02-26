В Забайкальском драмтеатре открылся театральный музей

В Забайкальском краевом драматическом театре открылся театральный музей.



Первую экскурсию для гостей провела заслуженная артистка России Екатерина Рябова, сообщает краевое министерство культуры.





Музей расположился в фойе малого зала. Его экспозиция охватывает всю историю театра — от основания до наших дней. Как сообщил директор театра Юрий Пояркин, одним из ключевых экспонатов стал костюм героини из спектакля «Записки княгини Волконской», созданный в 1975 году.





Пространство музея оформлено с использованием современных технологий. Стены вдоль лестницы, ведущей в малый зал, украсили архивными афишами постановок, которые больше не идут в репертуаре. Среди них — плакат 1963 года с анонсами спектаклей «Ленинградский проспект», «Иду на грозу», «Свадьба брачного афериста» и других.





В экспозиции также представлены фотографии здания театра в разные годы, в том числе снимок, показывающий, как выглядело учреждение до 1954 года. Все материалы были отобраны из собственных архивов театра.





Особое место в витринах заняли костюмы из легендарных спектаклей разных лет. Посетители увидят платье 1975 года, сшитое для героини постановки «Записки княгини Волконской», наряд из «Трёх сестёр», которые ставились в конце 1990-х, а также мундир Николая I из спектакля «Да будет честь на пьедестале» начала 2000-х.





Ведущим экскурсоводом станет заслуженный работник культуры Читинской области Наталья Коваленко, которая около 40 лет проработала на Читинском радио и телевидении, а последние четыре года трудится в краевом драматическом театре.