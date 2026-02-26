Умер актер из «Бригады» и «Интернов» Владимир Довжик

Известный актер театра и кино Владимир Довжик скончался на 58-м году жизни. Об этом сообщили в Московском драматическом театре «Человек».





«Пришла печальная весть: вчера на 58-м году жизни не стало большого друга нашего Театра, прекрасного актера Владимира Давидовича Довжика», — говорится в сообщении театра.





Довжик запомнился зрителям по ролям в популярных сериалах, включая «Склифосовский», «Бригаду» и «Интерны». По данным портала «Кино-театр.ру», в 1993 году он окончил Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина. За свою карьеру актер принял участие в 105 проектах.



