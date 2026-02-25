В Ульяновске открылась выставка «Драгоценные ордена»

В музее-заповеднике «Родина Ленина» в Ульяновске начала работу экспозиция «Драгоценные ордена», передает пресс-служба Минкультуры России.



Проект подготовлен совместно с Государственным историческим музеем.





Гости выставки увидят около 150 экспонатов, датированных периодом с конца XVIII до первой половины XX века: ордена, медали, наградное оружие и знаки отличия. Экспозицию дополняют портреты и гравюры исторических личностей, среди которых Екатерина Великая и Александр Суворов, а также парадные мундиры второй половины XIX века.





«В экспозиции представлены награды, их можно изучать и как предмет ювелирного искусства, и как памятник культуры. Отличительной чертой выставочного проекта стало представление наград не разрозненно, а в наградной системе, что позволяет открыть для себя награды как одну из интереснейших страниц отечественной и мировой истории», — отметила директор музея-заповедника «Родина Ленина» Ирина Котова.





Центральное место занимают награды Российской империи: от первого ордена Андрея Первозванного, учрежденного Петром I, до наград Царства Польского. Широко представлены и европейские знаки отличия. Особое внимание привлекает французский орден Почетного легиона — первая награда, которая вручалась за заслуги вне зависимости от происхождения.





Отдельный раздел знакомит с наградами Азии и Африки. Среди уникальных экспонатов — афганский орден Вождя, персидский орден Льва и Солнца, китайский орден Двойного дракона. Раздел дополняют образцы восточного наградного оружия.



