В Петербурге откроется масштабная фотовыставка «Тот самый цирк»

В выставочном центре РОСФОТО в Санкт-Петербурге 6 марта откроется масштабная фотовыставка «Тот самый цирк».





Экспозиция объединит 200 оригинальных отпечатков из собрания Музея циркового искусства и Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО, сообщают организаторы.





Выставка охватит вековую историю — от классических портретов начала XX века до современных репортажных снимков. Посетители увидят легенд манежа: борца Ивана Поддубного, клоуна Карандаша, Юрия Никулина, братьев Запашных.





Из собрания РОСФОТО на выставке представлены работы выдающихся фотомастеров, снимавших цирк в разные периоды его истории: Аркадия Шайхета, Константина Ждановского, Павла Боярова, Владимира Соколаева, Игоря Стомахина, Елены Бледных и других авторов.



