В Петербурге откроется масштабная фотовыставка «Тот самый цирк»
В выставочном центре РОСФОТО в Санкт-Петербурге 6 марта откроется масштабная фотовыставка «Тот самый цирк».
Экспозиция объединит 200 оригинальных отпечатков из собрания Музея циркового искусства и Государственного музейно-выставочного центра РОСФОТО, сообщают организаторы.
Выставка охватит вековую историю — от классических портретов начала XX века до современных репортажных снимков. Посетители увидят легенд манежа: борца Ивана Поддубного, клоуна Карандаша, Юрия Никулина, братьев Запашных.
Из собрания РОСФОТО на выставке представлены работы выдающихся фотомастеров, снимавших цирк в разные периоды его истории: Аркадия Шайхета, Константина Ждановского, Павла Боярова, Владимира Соколаева, Игоря Стомахина, Елены Бледных и других авторов.
Коллекция Музея циркового искусства продемонстрирует не только портреты отечественных звезд — Ивана Поддубного и Георгия Луриха, чья известность была феноменальной, но и зарубежных легенд, таких как индийский укротитель Тогарэ и итальянское клоунское трио братьев Фрателлини.
Фото: пресс-служба РОСФОТО