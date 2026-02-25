Михайловский театр подписал соглашение о сотрудничестве с Севастопольской оперой
Михайловский театр и Севастопольский театр оперы и балета подписали соглашение о сотрудничестве.
Об этом сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.
Глава города рассказал, что в прошлом году труппа Севастопольского театра впервые побывала в Петербурге с гастролями, и зрители тепло встретили молодой театр.
«Соглашение станет основой для совместных мастер‑классов и постановок. Опыт Михайловского театра поможет в становлении новой сценической площадки на берегу Черного моря», — говорится в сообщении Беглова.
Губернатор также пригласил севастопольских выпускников на праздник «Алые паруса».
Фото: пресс-служба правительства Санкт-Петербурга