В кинопарке «Москино» пройдут масштабные празднования китайского Нового года

В кинопарке «Москино» 28 февраля и 1 марта пройдут празднования китайского Нового года.



Гостей ждут национальные танцы, мастер-классы по росписи фонариков и увлекательный квест, посвященный победе над драконом.





Как сообщили в пресс-службе кинопарка, на Ярмарочной площади 28 февраля каждый час будут проходить мастер-классы по исполнению национального китайского танца с зонтиками «Санву». В павильоне «Анимация» все желающие смогут попробовать свои силы в росписи китайских фонариков и каллиграфии на рисовой бумаге.





Для любителей декоративно-прикладного искусства в стеклянном павильоне возле локации «Центр Москвы» организуют мастер-классы по созданию традиционных китайских вееров из палочек и специальной бумаги, а также занятия по росписи акварелью. Кроме того, гости смогут изготовить подарочные конверты и задекорировать их с помощью потали, жидкого золота и резных печатей.





На площадке «Дом Деда Мороза» состоятся одноплановые съемки, в которых смогут принять участие все желающие, попробовав себя в роли актера или оператора. В павильоне около локации «Натурный хромакей» пройдут занятия по созданию раскадровки в китайской тематике.



