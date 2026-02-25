За пять лет по «Пушкинской карте» купили более 100 млн билетов

Почти 13 миллионов молодых людей сегодня являются пользователями программы «Пушкинская карта». Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая с отчетом в Государственной думе.





Глава правительства подчеркнул, что у детей должны быть возможности для самореализации и расширения кругозора, в том числе через знакомство с культурным наследием.





«У детей должны быть возможности пробовать себя в спорте, расширять кругозор, в том числе через знакомство с театром, кино, произведениями великих художников. Как вариант отдыха и проведения досуга, включая семейный. И мы формируем для этого условия. Почти 13 млн человек уже пользуются „Пушкинской картой“, благодаря которой молодые люди все больше посещают культурные события и смотрят отечественные фильмы. Приведу лишь одну цифру — за пять лет приобретено свыше 100 млн билетов», — сообщил Михаил Мишустин.





В своем выступлении премьер также отметил положительную динамику в кинопрокате: сборы кинотеатров в прошлом году превысили 50 миллиардов рублей. Помимо этого, правительство ведет системную работу по обновлению инфраструктуры: модернизируются музеи, театры, школы искусств, библиотеки и спортивные объекты.