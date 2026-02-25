В Якутске открылась выставка к 100-летию военной школы
В Якутске начала работу выставка, посвященная вековому юбилею Якутской национальной военной школы (ЯНВШ), передает пресс-служба правительства республики.
Экспозиция «От курсанта до Героя. 100 лет Якутской национальной военной школы (ЯНВШ)» открылась в Якутском музее в рамках выставочного проекта «Ратная доблесть».
Как отметил директор музея Николай Бугаев, Якутская национальная военная школа сыграла ключевую роль в подготовке младших командиров и обучении военному делу красноармейцев запаса в довоенный период. Школа была основана в Якутске на базе Якутской национальной роты по приказу командующего Сибирским военным округом. Первые занятия начались в феврале 1926 года, а официальное торжественное открытие состоялось 23 февраля.
Выставка рассказывает об истории уникального учебного заведения и его воспитанниках. Особое место в экспозиции уделено Герою Советского Союза Николаю Чусовскому. Центральным экспонатом выставки является единственное подлинное знамя Якутской национальной военной школы. Кроме того, посетители могут ознакомиться с материалами, предоставленными Национальным архивом и Национальной библиотекой республики.
Выставка «От курсанта до Героя. 100 лет Якутской национальной военной школы (ЯНВШ)» будет работать в стенах музея на протяжении всего года.
Фото: пресс-служба правительства республики Саха (Якутия)