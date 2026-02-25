В Якутске открылась выставка к 100-летию военной школы

В Якутске начала работу выставка, посвященная вековому юбилею Якутской национальной военной школы (ЯНВШ), передает пресс-служба правительства республики.



Экспозиция «От курсанта до Героя. 100 лет Якутской национальной военной школы (ЯНВШ)» открылась в Якутском музее в рамках выставочного проекта «Ратная доблесть».





Как отметил директор музея Николай Бугаев, Якутская национальная военная школа сыграла ключевую роль в подготовке младших командиров и обучении военному делу красноармейцев запаса в довоенный период. Школа была основана в Якутске на базе Якутской национальной роты по приказу командующего Сибирским военным округом. Первые занятия начались в феврале 1926 года, а официальное торжественное открытие состоялось 23 февраля.





Выставка рассказывает об истории уникального учебного заведения и его воспитанниках. Особое место в экспозиции уделено Герою Советского Союза Николаю Чусовскому. Центральным экспонатом выставки является единственное подлинное знамя Якутской национальной военной школы. Кроме того, посетители могут ознакомиться с материалами, предоставленными Национальным архивом и Национальной библиотекой республики.



