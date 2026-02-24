Новый фильм Ирины Разумовской откроет фестиваль «Неизвестная Россия»

Международный фестиваль документального кино «Неизвестная Россия» откроется 19 марта в Москве мировой премьерой фильма «Очаги. Продолжение. Жизни».



Показ новой работы режиссера Ирины Разумовской и студии «Кто мы» состоится в Большом зале кинотеатра «Октябрь».





Лента продолжает исследовательский проект «Очаги», стартовавший в 2020 году. Если изначально авторы изучали пространство страны через судьбы людей-созидателей, то новая глава рассказывает о героях, формирующих будущее России. Герои картины представляют разные сферы: заповедное дело, технологии, сохранение культурного наследия. Как отмечает Разумовская, каждый из них отражает свое визионерское видение завтрашнего дня и личный вклад в его создание.



