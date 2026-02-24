Новый фильм Ирины Разумовской откроет фестиваль «Неизвестная Россия»
Международный фестиваль документального кино «Неизвестная Россия» откроется 19 марта в Москве мировой премьерой фильма «Очаги. Продолжение. Жизни».
Показ новой работы режиссера Ирины Разумовской и студии «Кто мы» состоится в Большом зале кинотеатра «Октябрь».
Лента продолжает исследовательский проект «Очаги», стартовавший в 2020 году. Если изначально авторы изучали пространство страны через судьбы людей-созидателей, то новая глава рассказывает о героях, формирующих будущее России. Герои картины представляют разные сферы: заповедное дело, технологии, сохранение культурного наследия. Как отмечает Разумовская, каждый из них отражает свое визионерское видение завтрашнего дня и личный вклад в его создание.
Смотр продлится до 26 марта. В этом году фестиваль впервые пройдет в статусе международного — оргкомитет получил 708 заявок из России и зарубежья. Помимо конкурсных показов, запланирована деловая программа с круглыми столами, панельными дискуссиями и питчингом документальных проектов. Фильмы можно будет увидеть в кинотеатрах «Октябрь», «Художественный» и на площадках сети «Москино». Церемония награждения победителей состоится 26 марта.
Фото: АГН "Москва"