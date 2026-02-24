В Совфеде открылась выставка «Время смыслов»

В Совете Федерации открылась выставка, приуроченная ко Дню защитника Отечества.



На выставке представлены работы лауреатов и победителей первого сезона конкурса современного плакатного искусства имени Героя России Сергея Ефремова «Время смыслов».





В экспозиции представлены работы участников первого и второго сезонов в номинациях «СВОи», «Наша Победа» и «Россия — это красиво». Выставка посвящена темам служения Отечеству, мужества, памяти, долга, патриотизма и нравственных ценностей. Конкурс носит имя командира добровольческого отряда «Тигр», Героя России Сергея Ефремова, погибшего при освобождении Курской области 2 февраля 2025 года.





«О наших ценностях важно говорить универсальным языком, понятным всех возрастам. Плакат проверен временем как самый эффективный способ донесения смыслов. От вековой давности „Окон РОСТА“ и до популярных сейчас в интернете „мотиваторов“ и „демотиваторов“ — Россия имеет огромный опыт наглядной агитации. Плакаты конкурса „Время смыслов“ находят отклик у разных людей, и это подтверждает факт, что у плаката есть не только великое прошлое, но и будущее», — заявил председатель жюри конкурса «Время смыслов», писатель-фантаст Сергей Лукьяненко.



