В Москве завершили реставрацию фасадов главного дома усадьбы Румянцева-Задунайского
В Басманном районе столицы завершилась реставрация фасадов главного дома усадьбы Румянцева-Задунайского, где сегодня располагается посольство Республики Беларусь, сообщает пресс-служба Мосгорнаследия.
Трехэтажный особняк на улице Маросейка, являющийся объектом культурного наследия федерального значения, вновь обрел исторический облик.
Специалисты провели комплекс работ: расчистили поверхности, восстановили лепной декор и обновили цветовое решение фасадов. Для защиты от влаги была выполнена гидроизоляция цокольной части с применением специальных составов. Реставраторы привели в порядок наружные лестницы, покрасили оконные решетки, а также воссоздали утраченные металлические элементы ограждений балконов.
Как рассказал руководитель департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов, здание является ярким памятником московской эклектики с элементами классицизма и барокко, возведенным на рубеже XVIII–XIX веков. Особую ценность фасадам придают скульптурные изображения женщин, олицетворяющих земледелие, скотоводство и свободные художества — театр, музыку, живопись, архитектуру. Усадьба хранит память о знаменитых посетителях: здесь бывали писатель Николай Карамзин, поэты Василий Жуковский и Петр Вяземский.
Фото: пресс-служба департамента культурного наследия Москвы