Скончалась заслуженная артистка России Ирина Шевчук

На 75-м году жизни скончалась известная актриса театра и кино, заслуженная артистка РФ Ирина Шевчук.



О смерти Ирины Шевчук сообщила ее дочь, актриса Александра Афанасьева-Шевчук.





«Мамы не стало. [Последнее время] она очень сильно болела», — поделилась собеседница.





Ирина Шевчук родилась 6 октября 1951 года в Мурманске. Она окончила целевой курс для украинских студентов во ВГИКе. Еще в студенческие годы актриса дебютировала в киноленте Ильи Фрэза «Приключения желтого чемоданчика». Всесоюзную известность ей принесла роль Риты Осяниной в легендарной военной драме «...А зори здесь тихие», вышедшей на экраны в 1972 году.





После получения образования Шевчук служила в Киевской киностудии имени А. Довженко, а с 1983 года продолжила карьеру в столице, став актрисой Центральной киностудии детских и юношеских фильмов имени М. Горького. За свою долгую творческую жизнь она снялась во множестве популярных проектов, среди которых «Белый Бим Черное ухо», «Государственная граница», «Мужской зигзаг», «Курортный роман» и другие.









Фото: Андрей Никеричев/АГН "Москва" В 2019 году Ирина Шевчук была удостоена звания заслуженной артистки Российской Федерации. Помимо работы в кино, она активно занималась общественной деятельностью, являясь вице-президентом открытого фестиваля кино стран СНГ и Балтии «Киношок».







