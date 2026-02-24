Дни русского кино пройдут в Турции
В Стамбуле 27 февраля стартуют Дни русского кино.
Показы, организованные Фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм», пройдут в культурном пространстве Atlas Sineması.Russian Film Weekend. Зрителям представят восемь полнометражных картин, созданных в России за последнее время.
В программе смотра заявлены как масштабные исторические драмы, так и камерные авторские работы. Турецкая публика увидит экранизацию бестселлера «Сердце пармы» режиссера Антона Мегердичева, военную ленту о летчицах «Воздух» Алексея Германа-младшего, а также биографический фильм «Лермонтов» Бакура Бакурадзе.
В афише также драма «Здесь был Юра» Сергея Малкина, анимационная лента для взрослых «На выброс» Константина Бронзита и документальная работа о природе «Огненный лис» Дмитрия и Анны Шпиленков. Завершают список картин социальная драма «Снегирь» Бориса Хлебникова и криминальная история «Кончится лето» Владимира Мункуева и Максима Арбугаева.
В афише также драма «Здесь был Юра» Сергея Малкина, анимационная лента для взрослых «На выброс» Константина Бронзита и документальная работа о природе «Огненный лис» Дмитрия и Анны Шпиленков. Завершают список картин социальная драма «Снегирь» Бориса Хлебникова и криминальная история «Кончится лето» Владимира Мункуева и Максима Арбугаева.
Демонстрация фильмов будет проходить на языке оригинала с субтитрами на турецком языке. Организаторы подготовили для гостей насыщенную программу взаимодействия с создателями: после каждого показа состоятся творческие встречи и обсуждения с участием режиссеров и авторов представленных работ.
Фото: кадр из фильма "Здесь был Юра"