Дни русского кино пройдут в Турции

В Стамбуле 27 февраля стартуют Дни русского кино.





Показы, организованные Фондом развития современного кинематографа «Кинопрайм», пройдут в культурном пространстве Atlas Sineması.Russian Film Weekend. Зрителям представят восемь полнометражных картин, созданных в России за последнее время.





В программе смотра заявлены как масштабные исторические драмы, так и камерные авторские работы. Турецкая публика увидит экранизацию бестселлера «Сердце пармы» режиссера Антона Мегердичева, военную ленту о летчицах «Воздух» Алексея Германа-младшего, а также биографический фильм «Лермонтов» Бакура Бакурадзе.



В афише также драма «Здесь был Юра» Сергея Малкина, анимационная лента для взрослых «На выброс» Константина Бронзита и документальная работа о природе «Огненный лис» Дмитрия и Анны Шпиленков. Завершают список картин социальная драма «Снегирь» Бориса Хлебникова и криминальная история «Кончится лето» Владимира Мункуева и Максима Арбугаева.



