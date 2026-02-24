Новосибирский музтеатр впервые представит свои спектакли на Алтае

Новосибирский музыкальный театр впервые представит свои спектакли на сцене Алтайского государственного музыкального театра, передает ТАСС.



Обменные гастроли пройдут в Барнауле с 8 по 11 июня 2026 года. Как сообщила директор новосибирского учреждения Ирина Рудковская, для коллектива это ответственное событие, так как ранее на этой площадке они не выступали. Программа готовилась совместно с алтайскими коллегами. Обменные гастроли пройдут в Барнауле с 8 по 11 июня 2026 года. Как сообщила директор новосибирского учреждения Ирина Рудковская, для коллектива это ответственное событие, так как ранее на этой площадке они не выступали. Программа готовилась совместно с алтайскими коллегами.





Художественный руководитель и главный дирижер Новосибирского музыкального театра Александр Новиков рассказал, что для показов выбраны три наиболее успешных и полюбившихся зрителю спектакля, ставших хитами. В афишу вошли мюзиклы «Римские каникулы», «Великий Гэтсби» и «Бременские музыканты». Всего запланировано пять показов. Новиков подчеркнул, что театр приложит максимум усилий, чтобы представить постановки в сопровождении живого оркестра.





Обменные гастроли приурочены к 150-летию Союза театральных деятелей России. По словам Ирины Рудковской, это важное начинание, направленное на укрепление творческих связей между регионами Сибирского федерального округа, которое планируется продолжать в будущем.





Новосибирский музыкальный театр ведет свою историю с 1959 года. В его репертуаре — классические оперетты, музыкальные комедии и современные мюзиклы. Коллектив является рекордсменом среди региональных театров по числу премий «Золотая маска», имея в активе 15 наград. В 2025 году театр провел 226 спектаклей, которые посетили около 190 тысяч зрителей.





Алтайский государственный музыкальный театр был основан в 1960 году в Бийске. Основу труппы составили ансамбль оперетты из Горно-Алтайска и артисты Бийского драматического театра. Сегодня учреждение специализируется на оперетте и музыкальной комедии.