На аукционе в Москве представят коллекцию произведений выдающихся русских художников

Московский аукционный дом 1 марта проведет весенние торги, представив коллекцию произведений выдающихся русских художников.



В число лотов вошли работы Ильи Репина, Исаака Левитана, Ивана Айвазовского, Валентина Серова и Виктора Васнецова.





Как подчеркнули в пресс-службе аукционного дома, в каталог вошли предметы из частных собраний, которые ранее выставлялись в музеях уровня Государственной Третьяковской галереи, а также вещи, принадлежавшие историческим личностям.





Помимо перечисленных произведений мастеров, на торги будут выставлены полотна Ивана Шишкина, Василия Поленова, Константина Коровина, Петра Кончаловского и других художников XVIII–XX веков.





Главным лотом аукциона станет пейзаж Исаака Левитана «Восход луны. Деревня» 1898 года. Полотно ранее принадлежало академику Владимиру Миткевичу, ученому-изобретателю в области радиотехники. Картина дважды экспонировалась в Третьяковской галерее (в 1938 и 1960 годах), а также в Русском музее.



Ключевым лотом станет также морской пейзаж Ивана Айвазовского «Лунная ночь в Крыму» 1861 года.





Значительная часть каталога — 25 лотов — посвящена портретному жанру. Центральное место занимает «Нарцисс» Ильи Репина 1917 года. История картины прослеживается с 1920 года, когда она была приобретена у самого художника юристом и меценатом Василием Леви, а позже передана в дар швейцарской галерее.





В портретный раздел также вошли произведения Кузьмы Петрова-Водкина, Тимофея Неффа, Филиппа Малявина и Константина Сомова.



