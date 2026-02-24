Фильм Пола Томаса Андерсона стал триумфатором 79-й церемонии BAFTA
В Лондоне состоялось вручение наград Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA).
Абсолютным лидером по количеству статуэток стала картина «Битва за битвой» режиссера Пола Томаса Андерсона, получившая шесть премий.
Лента одержала победу в главной номинации «Лучший фильм». Пол Томас Андерсон был отмечен как лучший режиссер, а Шон Пенн, исполнивший в картине роль второго плана, удостоился награды за лучшую мужскую роль второго плана. Кроме того, фильм получил призы за адаптированный сценарий, операторскую работу и монтаж.
Звание лучшего британского фильма завоевала лента Хлои Чжао «Гамнет». Исполнительница главной роли в этом фильме Джесси Бакли также была признана лучшей актрисой.
Награду за лучшую мужскую роль получил Роберт Арамайо, сыгравший в картине «Я ругаюсь». Этот же фильм отмечен жюри за лучший кастинг.
По три статуэтки достались сразу двум картинам. Фильм Райана Куглера «Грешники» победил в номинациях за оригинальный сценарий, музыку к фильму, а Вунми Мосаку получила приз за лучшую женскую роль второго плана. Столько же наград у ленты Гильермо дель Торо «Франкенштейн», которая отличилась в категориях «Работа художника-постановщика», «Грим и прически», а также «Дизайн костюмов».
Лучшим фильмом на иностранном языке признана датская драма «Сентиментальная ценность» режиссера Йоакима Триера. В анимационной категории первенствовал мультфильм «Зверополис 2». Победителем в номинации «Лучший детский и семейный фильм» стала индийская картина «Бунг».
Фото: кадр из фильма "Битва за битвой"