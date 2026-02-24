Около 200 военнослужащих примут участие в съемках фильма о защитниках Сталинграда

Волгоград станет съемочной площадкой для масштабной героической киноленты, посвященной юным защитникам Сталинграда, передает ТАСС.



В создании фильма «Призыву по возрасту не подлежат» примут участие около 200 военнослужащих 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Минобороны РФ, включая бойцов с опытом участия в специальной военной операции. Съемки запланированы на весну и лето текущего года. В создании фильма «Призыву по возрасту не подлежат» примут участие около 200 военнослужащих 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Минобороны РФ, включая бойцов с опытом участия в специальной военной операции. Съемки запланированы на весну и лето текущего года.





Режиссер-постановщик и руководитель кинокомпании «Белая Стрела» Роман Высоцкий сообщил, что картина соединит в себе две эпохи: события специальной военной операции и переломные моменты Сталинградской битвы. Лента, сочетающая жанры военного фильма, детектива и драмы, расскажет о подвигах подростков на фронте. Одним из центральных персонажей станет снайпер Александр Фролов, который в 17 лет отправился на войну и ликвидировал 380 солдат и офицеров вермахта.





Помимо съемок, юные артисты студии активно поддерживают бойцов в зоне СВО. В 2025 году они дали 10 концертов для военнослужащих, шесть из которых прошли в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения в ДНР и ЛНР.



