Около 200 военнослужащих примут участие в съемках фильма о защитниках Сталинграда
Волгоград станет съемочной площадкой для масштабной героической киноленты, посвященной юным защитникам Сталинграда, передает ТАСС.
В создании фильма «Призыву по возрасту не подлежат» примут участие около 200 военнослужащих 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Минобороны РФ, включая бойцов с опытом участия в специальной военной операции. Съемки запланированы на весну и лето текущего года.
В создании фильма «Призыву по возрасту не подлежат» примут участие около 200 военнослужащих 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Минобороны РФ, включая бойцов с опытом участия в специальной военной операции. Съемки запланированы на весну и лето текущего года.
Режиссер-постановщик и руководитель кинокомпании «Белая Стрела» Роман Высоцкий сообщил, что картина соединит в себе две эпохи: события специальной военной операции и переломные моменты Сталинградской битвы. Лента, сочетающая жанры военного фильма, детектива и драмы, расскажет о подвигах подростков на фронте. Одним из центральных персонажей станет снайпер Александр Фролов, который в 17 лет отправился на войну и ликвидировал 380 солдат и офицеров вермахта.
Помимо съемок, юные артисты студии активно поддерживают бойцов в зоне СВО. В 2025 году они дали 10 концертов для военнослужащих, шесть из которых прошли в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения в ДНР и ЛНР.
В преддверии Дня защитника Отечества воспитанники «Белой Стрелы» выступили с часовым концертом перед бойцами 20-й гвардейской дивизии. Военные тепло встретили артистов, наградив их благодарственными письмами и ценными подарками. Помимо профессиональных военных, в массовых сценах фильма «Призыву по возрасту не подлежат» планируется задействовать до тысячи кадетов из волгоградской школы № 95.
Фото: АГН "Москва"