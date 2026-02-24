Спектакль об СВО «Позывной «Лютик» показали в трёх городах Новосибирской области

В феврале 2026 года Новосибирская область присоединилась к всероссийскому гастрольному туру культурно-патриотического проекта «Отчизна». Мероприятия проекта посвящены участникам специальной военной операции.





В трех районах области состоялись показы спектакля «Позывной «Лютик». Постановку представили в Бердске на сцене Дворца культуры «Родина», в Искитиме в ДК «Молодость» и Камерном зале Новосибирской государственной филармонии, сообщает Минкультуры региона.





Сюжет спектакля рассказывает историю любви, верности и мужества на фоне боевых действий. В центре повествования — молодой боец, который после ранения попадает в госпиталь. Там он знакомится с врачом Лерой. Между героями зарождается глубокое чувство, перерастающее в борьбу за жизнь и общее будущее, которое пытаются отнять военные события.





Авторами пьесы выступили Сергей Батанов и Дмитрий Гапонов. Оба являются участниками специальной военной операции и имеют государственные награды за отвагу. Материал для постановки основан на их личном опыте. Роли исполняют выпускники Академии кинематографического и театрального искусства Н.С. Михалкова.



