Фестиваль им. Рахманинова в Тамбовской области пройдет в два этап
44-й Международный музыкальный фестиваль имени С. В. Рахманинова в 2026 году пройдет в Тамбовской области в два этапа.
Как сообщили организаторы, принято решение разделить событие на весеннюю и летнюю программы, чтобы объединить дни памяти композитора и концерты в его летней резиденции — музее-усадьбе «Ивановка».
Стартует фестиваль 29 марта с марафона рахманиновской музыки. В первый день лауреаты Международного конкурса имени Рахманинова — Жуй Мин, Филип Руденко, Ляо Тинхун и Владимир Вишневский — исполнят Первый, Второй и Четвертый фортепианные концерты, а также «Рапсодию на тему Паганини».
В день рождения композитора, 2 апреля, совместно с благотворительным фондом поддержки музыкального искусства Елены Образцовой будет представлена праздничная программа вокальной музыки Рахманинова. Кульминацией весеннего этапа станет выступление пианиста Николая Луганского с Уральским академическим филармоническим оркестром под управлением Дмитрия Лиса. Музыканты исполнят Третий концерт Рахманинова и Сюиту № 3 Чайковского.
Летний этап пройдет с 10 по 12 июля непосредственно в музее-усадьбе «Ивановка». Концерты состоятся на нескольких площадках: в Амфитеатре Плетнева, Доме Рахманинова, сцене у пруда и арт-резиденции «Доминанта». Гостей ждут выступления пианиста Бориса Березовского, британского пианиста Фредерика Кемпфа, трубача Вадима Эйленкрига, а также музыкантов из Китая и Японии. Главным событием летней части станет выступление Российского национального оркестра.
