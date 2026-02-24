Фестиваль им. Рахманинова в Тамбовской области пройдет в два этап

44-й Международный музыкальный фестиваль имени С. В. Рахманинова в 2026 году пройдет в Тамбовской области в два этапа.



Как сообщили организаторы, принято решение разделить событие на весеннюю и летнюю программы, чтобы объединить дни памяти композитора и концерты в его летней резиденции — музее-усадьбе «Ивановка».





Стартует фестиваль 29 марта с марафона рахманиновской музыки. В первый день лауреаты Международного конкурса имени Рахманинова — Жуй Мин, Филип Руденко, Ляо Тинхун и Владимир Вишневский — исполнят Первый, Второй и Четвертый фортепианные концерты, а также «Рапсодию на тему Паганини».





В день рождения композитора, 2 апреля, совместно с благотворительным фондом поддержки музыкального искусства Елены Образцовой будет представлена праздничная программа вокальной музыки Рахманинова. Кульминацией весеннего этапа станет выступление пианиста Николая Луганского с Уральским академическим филармоническим оркестром под управлением Дмитрия Лиса. Музыканты исполнят Третий концерт Рахманинова и Сюиту № 3 Чайковского.



