Московский театр мюзикла представит театральную версию сериала «Плакса»

Московский театр мюзикла анонсировал новый театральный проект.





Как сообщили в театре, новый, 16-й сезон театр откроет с премьеры спектакля «Плакса». Он будет создан при участии Сергея Жукова, лидера группы «Руки вверх!». С 19 февраля по 1 марта 2026 года в театре пройдет открытый кастинг для молодых артистов.





Проект будет реализован совместно с каналом СТС. Популярный сериал «Плакса» получит новую жизнь на театральной сцене. В центре сюжета — история 15-летней москвички Маши, которая после переезда в провинциальный Новоморск находит свое призвание в музыке и встречает первую любовь. Случайно приобретенная гитара оказывается волшебной: вдохновленная этим открытием, Маша собирает группу «Плакса» и обнаруживает, что ее песни способны творить чудеса — исполнять желания и кардинально менять жизнь ее близких: парня, родителей и бабушки.





«Предложение команды Сергея Жукова и канала СТС подумать о создании театрального мюзикла «Плакса» после успеха первых двух сезонов одноименного сериала показалось мне в высшей степени интересным. Прежде всего потому, что мы можем поработать с новым для нас материалом – и жизненным, и художественным. Московский театр мюзикла вместе с новыми талантливыми партнерами постарается сделать яркий актуальный спектакль о современной молодежи, интересный для зрителей всех возрастов», — поделился Михаил Швыдкой, художественный руководитель Московского театра мюзикла.





Образ Маши, как и в экранной версии, воплотит 17-летняя актриса и певица Ника Жукова. Режиссером спектакля выступит Валерий Маркин, автором либретто — Константин Рубинский, а постановкой танцев займется хореограф Сергей Мандрик.



