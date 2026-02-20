Представители 50 театров ЮФО приедут на театральный форум в Сочи

Фото: Сергей Киселев/АГН "Москва"

Мероприятие организует Союз театральных деятелей России. Оно объединит делегации из почти полусотни театров, представляющих южные регионы страны.«В Сочи мы встречаемся с представителями Астраханской области, Волгоградской, Ростовской, республик Адыгея и Калмыкия, Краснодарского края. Почти 50 театров, многие из которых с легендарной историей и традицией», — приводит пресс-служба слова председателя Союза театральных деятелей России Владимира Машкова.Центральной площадкой форума станет сочинский санаторий «Актер», который в 2026 году отметит свой 55-летний юбилей. Ожидается, что гостями мероприятия также станут представители театрального сообщества из Республики Абхазия.Форум в Сочи является частью обширной программы празднования 150-летия Союза театральных деятелей России. В 2026 году запланирована целая серия подобных встреч, которые пройдут, в частности, в Нижнем Новгороде, Судаке и Владивостоке.