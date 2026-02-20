Сокровища полковых музеев представили на выставке в Туле

В филиале Государственного исторического музея (ГИМ) в Туле начала работу выставка «Сокровища полковых музеев. Традиции и реликвии российской армии», передает пресс-служба Минкультуры России.



Экспозиция знакомит посетителей с памятниками военной истории, которые ранее хранились в полковых музеях, офицерских собраниях и личных коллекциях, а ныне входят в фонды ГИМ.



Кроме того, на выставке представлены предметы, имеющие отношение к воинским формированиям, которые базировались на территории Тулы.





«Армия всегда была и остается опорой государства, гарантом его безопасности. Во все времена наши воины служили на благо Отечества и его жителей, защищали родную землю, отстаивали национальные интересы страны. Выставка напоминает нам о ратных подвигах, о богатой истории и традициях российской армии, которые продолжают современные защитники Отечества. Наш священный долг — чтить память героев и поддерживать тех, кто несет службу на передовой», — подчеркнул губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.





Экспозиционное пространство разделено на четыре тематических блока: «Герои и награды», «Офицерское собрание. Юбилеи полков», «Полковые святыни» и «Под высочайшим шефством». Эти разделы повествуют о полковых обычаях, знаменательных датах и судьбах военнослужащих. Основу выставки составляют экспонаты из коллекций, которые с середины XVIII века создавались в различных подразделениях русской армии.



