Стартовали съемки нового комедийного сериала «Горнолыжка» с Николаем Наумовым в главной роли, передает пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier.



Съемки проходят на горнолыжном курорте «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Режиссером выступил Александр Назаров.



Центральный персонаж проекта — Миша, который всю жизнь работает крановщиком в порту небольшого провинциального городка Заводской. Когда владелец порта в очередной раз не выплачивает зарплату рабочим, Миша заступается за коллег и остается без работы. Пытаясь удержаться на плаву, Миша устраивается работать на элитный горнолыжный курорт. Курортом управляет требовательная, но заботливая Катя, к которой у Миши постепенно появляются чувства. Вот только Катя находится в серьезных отношениях с владельцем того самого порта, где работал Миша.





Роли в фильме сыграют Полина Максимова, Олег Савостюк, Давид Манукян, Сергей Степин, Алевтина Тукан и другие.



