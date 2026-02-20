Мариинский театр посвятит вечер памяти народного артиста России Сергея Алексашкина

Мариинский театр посвятит концерт памяти выдающегося оперного певца Сергея Алексашкина, передает пресс-служба учреждения.





20 февраля народному артисту России Сергею Алексашкину могло бы исполниться 74 года. В память о прославленном артисте Мариинский театр проведет гала-концерт. На сцену 22 февраля выйдут солисты оперы и Симфонический оркестр Мариинского театра. За дирижерский пульт встанет Гурген Петросян.





В театре рассказали, что Сергей Алексашкин посвятил Мариинскому театру 36 лет жизни. Будучи ведущим солистом, он был неизменным участником ключевых премьер и репертуарных спектаклей, исполнив множество центральных партий как в русской, так и в зарубежной оперной классике. За годы службы им было создано более сорока ролей, и к каждой он сумел подобрать неповторимый творческий подход.



