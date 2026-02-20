В Берлине прошел показ фильма «Авиатор»

В рамках 76-го Берлинского международного кинофестиваля на площадке Русского дома в Берлине прошел специальный показ российской драмы «Авиатор», передает пресс-служба Россотрудничества.



Перед началом сеанса перед гостями выступила кинообозреватель и продюсер Сусанна Альперина, принимавшая участие в работе над лентой. Она поделилась со зрителями историей создания фильма, раскрыла его ключевые темы и рассказала о месте картины в современном кинопроцессе.





Организаторы отметили, что мероприятие вызвало большой отклик у публики — в зале не было свободных мест. По окончании показа у гостей была возможность поделиться впечатлениями в непринужденной атмосфере.



