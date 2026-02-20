В Москве откроется первый национальный Музей памяти

В Москве откроется Музей памяти, в основу экспозиции которого лягут архивные материалы проекта «Без срока давности», сообщает департамент культуры Москвы.



Проект, реализуемый на протяжении шести лет, занимается сохранением исторической памяти о жертвах военных преступлений нацистов в период Великой Отечественной войны.





Новый музейный комплекс объединит разрозненные исторические свидетельства и истории реальных людей в единую экспозицию. Он станет первым в стране музейным комплексом, посвященным этой трагической странице в истории нашей страны.





В экспозиции музея будут представлены все этапы военных преступлений нацистов — от их изначальных планов до судебных вердиктов и наказания. Среди ключевых экспонатов — вагон, отправляющий людей в лагеря смерти; интерьер типичной комнаты жителя блокадного Ленинграда; весы, использовавшиеся в концлагерях для взвешивания волос узников перед продажей. Для увековечивания памяти своих родственников посетители смогут воспользоваться специальным цифровым модулем «Твоя история», который позволит добавить данные в мультимедийный архив.





Директором Музея памяти назначена Наталья Калашникова, которая с апреля 2025 года возглавляет музей «Смоленская крепость».



