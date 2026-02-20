В Москве выставку «Совэкспортфильма» посетили более 7 тысяч человек

Более 7 тысяч человек посетили экспозицию киноплакатов «Совэкспортфильма», которая проходила в музейно-выставочном комплексе Российской академии художеств «Галерея искусств Зураба Церетели».



Выставка была приурочена к Международному дню кино, сообщили в пресс-службе «Роскино».





В рамках выставки гости смогли ознакомиться с 60 экспонатами. Половина из них представляет собой оригинальные плакаты культовых советских фильмов, вошедших в историю мирового кинематографа. В их числе такие ленты, как «Москва слезам не верит», «...А зори здесь тихие», «Летят журавли».





Генеральный директор «Роскино» Эльза Антонова высоко оценила результаты проекта, подчеркнув, что они превзошли ожидания устроителей. По ее словам, выставка вызвала широкий отклик у жителей столицы.



«Тысячи посетителей, сотни восторженных отзывов, искренний интерес к каждой детали — лучшее подтверждение того, что история отечественного кино нужна людям, что она трогает и объединяет. Для нас это был очень ценный опыт», — подчеркнула Антонова.



