Выступление Государственного академического ансамбля танца «Вайнах» из Чеченской Республики открыло программу «Мы — Россия» 2026 года.



Программа является частью Всероссийского гастрольно-концертного плана Министерства культуры России.





Коллектив представил концертную программу «Вайнах. Живая легенда» в Московской, Калужской, Тульской, Воронежской и Ростовской областях, а также Краснодарском крае и Республике Кабардино-Балкария. В ней через виртуозную хореографию и национальную музыку раскрывается богатейшее культурное наследие чеченского народа.





«Гастроли Государственного академического ансамбля танца „Вайнах“ завершились, но их эхо продолжает звучать в восторженных отзывах, подтверждая, что творчество коллектива не знает границ и покоряет сердца. Каждый концерт был настоящим праздником искусства, где музыка ансамбля сливалась с биением сердец зрителей, оставляя незабываемый след в душе», — поделилась впечатлениями директор ансамбля Марет Байсарова.



